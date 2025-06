Vaccini il piano di Bill Gates | Quali malattie sconfiggeremo nei prossimi 20 anni

Bill Gates, visionario filantropo e fondatore di Microsoft, si mostra fiducioso nel futuro dei vaccini, puntando a sconfiggere poliomielite e HIV nei prossimi vent’anni. Durante un intervento al Parlamento europeo, ha sottolineato l’importanza della ricerca continua e del rispetto dei valori europei per un domani più sicuro. La sfida è enorme, ma con determinazione e innovazione, il mondo potrà superare queste minacce.

"Fiducioso di sconfiggere poliomielite e Hiv nei prossimi 20 anni. Europa continui con ricerca e resti fedele a suoi valori". Lo ha detto Bill Gates, filantropo e fondatore di Microsoft, intervenendo in Commissione Sviluppo al Parlamento europeo. Il video di TotalEU. . 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Vaccini, il piano di Bill Gates: "Quali malattie sconfiggeremo nei prossimi 20 anni"

