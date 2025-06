Va a Cuba con la figlia | condannata

Nel 2019, una donna di 37 anni è stata condannata per sottrazione di minore dopo aver portato la figlia dieci a Cuba, lontano dal padre che aveva denunciato il suo allontanamento. La vicenda, avvenuta in un comune dell’entroterra maceratese, ha suscitato grande scalpore, sollevando interrogativi sulla tutela dei diritti dei genitori e del minore. Ma cosa è realmente accaduto? Scopriamo insieme i dettagli di questa intricata storia.

Era andata a Cuba con la figlioletta che all’epoca dei fatti aveva due anni e il padre della bambina la aveva denunciata: condannata per sottrazione di minore una donna di 37 anni. I fatti risalgono a dicembre del 2019 e sono avvenuti in un comune dell’entroterra maceratese. Secondo l’accusa, sostenuta dal pubblico ministero Rocco Dragonetti, tutto era cominciato quando il padre della piccola, che all’epoca dei fatti aveva due anni, aveva denunciato la sua compagna, una cubana da tempo residente in Italia. Nel mese di dicembre la donna aveva manifestato la volontà di tornare nel suo paese natale con la bambina, per trascorrere le festività insieme con i parenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Va a Cuba con la figlia: condannata

