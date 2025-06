Utenze non domestiche e rifiuti la richiesta | Il Vademecum per le imprese va aggiornato

Le utenze non domestiche e la gestione dei rifiuti rappresentano una sfida sempre più complessa per le imprese di Ravenna. Per garantire un corretto conferimento e rispettare le normative vigenti, è fondamentale avere a disposizione un vademecum aggiornato che risponda alle esigenze attuali. Le associazioni di rappresentanza stanno lavorando con Hera e le amministrazioni locali per perfezionare questo strumento, affinché le imprese possano operare in modo più efficace e sostenibile.

Le associazioni di rappresentanza delle imprese del Tavolo provinciale dell'imprenditoria di Ravenna, da diversi mesi, sono impegnate in un percorso di confronto con Hera e con le amministrazioni locali per aggiornare il Vademecum per il conferimento nei centri di raccolta da parte delle utenze.

