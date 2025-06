Usare il Tasto con logo Windows sulla tastiera

Da quando Windows 95 ha rivoluzionato l’esperienza dell’utente con il suo menu Start, il tasto con il logo Windows è diventato un alleato indispensabile per navigare rapidamente tra le funzioni del sistema. Posizionato facilmente sotto il pollice a sinistra o a destra, permette di accedere istantaneamente alle impostazioni e alle applicazioni, semplificando ogni operazione. Ma cosa rende davvero speciale questo tasto e come sfruttarlo al massimo? Scopriamolo insieme.

Da quando è uscito Windows 95, le tastiere del PC hanno sempre avuto un tasto con sopra il logo di Windows, quello con la bandierina che ormai tutti conosciamo, che si trova a sinistra in basso tra i tasti CTRL e Alt (su alcune tastiere è anche sul lato destro). La funzione base del tasto con logo Windows è quello di aprire il menu Start, in modo da poterlo aprire in qualsiasi momento e da qualsiasi applicazione o programma (tanto che nelle tastiere per giochi c'è un interruttore per disattivare il tasto Windows in modo da non colpirlo incidentalmente durante un gioco interrompendolo). Oltre a questa funzione base, il tasto con logo Windows può essere premuto in combinazione con un altro tasto della tastiera per svolgere azioni rapide sul desktop che è utile conoscere per velocizzare qualsiasi lavoro. 🔗 Leggi su Navigaweb.net