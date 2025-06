Usa Trump giunto a Palazzo Huis Ten Bosch per cena leader Nato

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha fatto il suo ingresso trionfale al Palazzo Huis Ten Bosch di L’Aia, per una cena di gala con il re Guglielmo Alessandro e i leader NATO. Un momento di grande rilievo nel contesto del summit, testimone della stretta collaborazione internazionale. L’atmosfera era carica di attesa e diplomazia, mentre Trump, con il suo classico completo blu, si preparava a rafforzare alleanze fondamentali per il futuro globale.

L’Aia, 24 giu. (askanews) – Il presidente Usa Donald Trump è giunto al Palazzo Huis Ten Bosch dove lo attendeva il re d’Olanda Guglielmo Alessandro e gli altri leader della Nato, nella cena offerta per il summit dell’Alleanza. Trump indossa un completo blu con cravatta blu. Trump è atterrato con il suo Air Force One ad Amsterdam – Schiphol. Dopo l’atterraggio, Trump si è recato – con un’imponente processione di veicoli, tra cui la sua Cadillac blindata The Beast – immediatamente al Palazzo Huis ten Bosch all’Aia per la cena con i leader, su invito di Re Guglielmo Alessandro e della Regina Maxima. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

