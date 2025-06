Usa Meloni e i ‘giorni dell’Iran’ | uso basi italiane solo con ok Parlamento

Giorgia Meloni chiarisce la posizione dell’Italia sulle basi militari statunitensi nel nostro paese, affermando che nessun aereo americano è partito da basi italiane e che l’Italia non ha partecipato all’operazione contro l’Iran. Tuttavia, sottolinea che eventuali future decisioni riguardanti l’impiego di queste basi saranno comunque soggette al voto parlamentare. Un impegno chiaro per garantire trasparenza e sovranità nazionale.

(Adnkronos) – "Nessun aereo americano è partito da basi italiane" e la nostra Nazione "non ha in alcun modo preso parte alla operazione militare" degli Stati Uniti contro l'Iran. Ma, ha aggiunto Giorgia Meloni, anche se questa ipotesi viene esclusa, un eventuale impiego delle basi militari statunitensi presenti in Italia sarà comunque sottoposto al voto . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Iran, riunione di Meloni con l'intelligence | Tajani: "Nessun aereo partito da basi italiane, ci auguriamo a de-escalation" | Crosetto: "L'attacco Usa cambia lo scenario" - In un contesto di crescente tensione internazionale, il governo italiano si è riunito dopo i raid statunitensi contro i siti nucleari iraniani.

