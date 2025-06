Usa Jerome Powell | Taglio dei tassi entro la fine dell’anno

Jerome Powell, presidente della Federal Reserve, apre alla possibilità di un taglio dei tassi entro la fine dell'anno, rispondendo alle richieste di Donald Trump. Con dati di inflazione in miglioramento e segnali di rallentamento nel mercato del lavoro, le decisioni future si fanno più chiare e attese con grande interesse. Questa mossa potrebbe influenzare profondamente l’economia americana e i mercati globali, lasciando tutti con il fiato sospeso su cosa succederà nei prossimi mesi.

Durante un’audizione alla Camera statunitense, il presidente della Federal Reserve Jerome Powell ha indicato che un taglio dei tassi di interesse entro fine anno è considerato una possibilità concreta, rispondendo all’appello di Donald Trump che lo chiede da mesi: «Sarebbe appropriato tagliare i tassi entro la fine dell’anno», aggiungendo che dati in miglioramento sull’inflazione e segnali di rallentamento del mercato del lavoro «potrebbero significare un taglio anticipato». Ha comunque precisato che l’obiettivo principale della banca centrale resta « mantenere l’inflazione sotto controllo », mentre le condizioni economiche sono soggette a continui cambiamenti: «la situazione si sta evolvendo e il nostro pensiero si sta adattando». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Usa, Jerome Powell: «Taglio dei tassi entro la fine dell’anno»

In questa notizia si parla di: tassi - entro - fine - anno

Entro fine anno One UI 7 anche su Samsung Galaxy A14 e Galaxy A14 5G - Samsung annuncia un importante aggiornamento per i modelli Galaxy A14 e Galaxy A14 5G, che riceveranno l'interfaccia One UI 7 e il nuovissimo Android 15.

La Fed ha ribadito le sue previsioni di due tagli dei tassi entro la fine dell’anno, entrambi dello 0,25%, e Wall Street non ha praticamente reagito. Vai su Facebook

La Fed ha ribadito le sue previsioni di due tagli dei tassi entro la fine dell’anno, entrambi dello 0,25%, e Wall Street non ha praticamente reagito. Vai su X

Powell: la Fed prevede tagli dei tassi entro la fine dell’anno; Usa, Jerome Powell: «Taglio dei tassi entro la fine dell’anno»; Federal Reserve, tassi invariati fino a settembre ma due tagli entro fine anno.

Powell: la Fed prevede tagli dei tassi entro la fine dell’anno - Durante un’audizione alla Camera, Powell ha dichiarato che la maggioranza dei funzionari della Fed ritiene che sarebbe "appropriato tagliare i tassi entro la fine dell’anno". Riporta it.investing.com

Bce taglierà ancora tassi a settembre, per economisti rischi su inflazione bilanciati - La Banca centrale europea concluderà il ciclo di riduzione dei tassi di interesse, durata un anno, con un altro taglio a settembre. Secondo msn.com