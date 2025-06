Usa e Iran nemici storici ma entrambi vogliono cancellare Whatsapp | ecco perchè

In un mondo sempre più connesso, anche due nemici storici come Iran e Stati Uniti trovano un punto in comune: la volontà di cancellare WhatsApp. Mentre le ragioni differiscono, entrambe le nazioni sollevano profonde domande sulla sicurezza, privacy e controllo delle comunicazioni digitali. Questa situazione mette in crisi un gigante della comunicazione globale, facendo riflettere su quanto sia fragile il nostro mondo interconnesso e sulle sfide che ci attendono nel garantire un uso sicuro delle tecnologie.

Negli ultimi giorni, WhatsApp è finita al centro di una tempesta geopolitica e digitale che unisce, sorprendentemente, due potenze da sempre contrapposte: Iran e Stati Uniti. Seppur per motivi diversi, entrambi i governi stanno mettendo in discussione l'utilizzo dell'app di messaggistica più popolare al mondo, sollevando preoccupazioni legate alla sicurezza dei dati e alla privacy degli utenti.

