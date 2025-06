Urbanistica mon amour. Bises, un mondo fatto di ricordi vividi e dettagli che si scolpiscono nella mente come capolavori. La mia memoria, al limite dell’informatica, mi permette di rivivere ogni momento con una precisione sorprendente, dai vestiti indossati da bambino ai dettagli più minuti di un evento passato. Ed è proprio questa capacità che rende la mia passione per l’urbanistica così intensa e coinvolgente, poiché ogni città , ogni strada, racconta una storia unica...

Bises Ho sempre potuto contare su una memoria al limite dell’informatica. Di un avvenimento per esempio posso ricostruire non solo le modalità ma anche dettagli e superflui approfondimenti che altri lascerebbero scorrere nel giro di qualche minuto. Ricordo come ero vestito quando ho fatto un vaccino a 7 anni, il copriletto della mia stanza a Vallombrosa quando ne avevo 11 o gli ultimi istanti prima di cadere rovinosamente dalla bicicletta in vacanza con i cuginetti al Circeo. Ho in mente la fotografia perfetta e non spannometrica delle case dei miei compagni delle elementari e la sensazione di respirare la bellezza quando entravo in questi androni razionalisti, in appartamenti sconfinati tra opere d’arte e terrazze fiorite. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it