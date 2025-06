Uomini e Donne Leonardo Greco spiazza dopo il delicato intervento a Diletta Pagliano | il gesto

Leonardo Greco e Diletta Pagliano tornano a scuotere i cuori dei fan, condividendo momenti di vulnerabilità e coraggio. Dopo le emozioni intense legate alle rispettive sfide di salute, il loro gesto di solidarietà ha lasciato tutti senza parole, dimostrando ancora una volta la forza di un legame che resiste alle tempeste della vita. E ora, ci chiediamo: quale sarà il prossimo capitolo di questa sorprendente storia?

Leonardo Greco e Diletta Pagliano tornano a far parlare. I due ex protagonisti del celebre trono del 2010 di Uomini e Donne hanno condiviso, a distanza di poche ore l’uno dall’altra, due momenti di grande intensità e fragilità. Diletta, oggi 33enne, ha raccontato di aver subito una delicatissima operazione alla testa, mentre Leonardo ha rivelato su TikTok di aver affrontato una grave malattia. E tra loro, un gesto che ha commosso il pubblico. Diletta Pagliano operata alla testa: l’annuncio shock. Diletta Pagliano ha scelto i social per raccontare il difficile periodo che sta vivendo. Con un selfie scattato dal letto d’ospedale, la ex corteggiatrice ha mostrato la testa fasciata, ma ha sfoggiato comunque il suo inconfondibile sorriso. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it