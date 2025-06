Uomini e Donne Francesco Monte cambia vita dopo la TV e la musica | il nuovo lavoro

nuova avventura, dimostrando che il cambiamento può portare a sorprendenti successi. Dopo aver attraversato il mondo dello spettacolo e della musica, Francesco Monte ha deciso di seguire la sua passione più autentica, investendo in un settore in forte crescita. La sua scelta dimostra che non è mai troppo tardi per reinventarsi e trovare nuove opportunità. E ora, la domanda è: quale sarà il prossimo capitolo di questa sorprendente trasformazione?

Francesco Monte, ex volto storico di Uomini e Donne, ha sorpreso tutti con una nuova impresa imprenditoriale: l’apertura di un negozio di carte Pokémon a Taranto. Una svolta inaspettata per chi lo ricorda in TV o nella sua breve carriera da cantante. Ma non si tratta solo di nostalgia: il collezionismo Pokémon è oggi un business in espansione, tra acquisti record e community in fermento. Monte, con grande entusiasmo, si è lanciato in questa nuova sfida, dimostrando ancora una volta il desiderio di reinventarsi continuamente. Il negozio ha aperto ufficialmente il 21 giugno 2025 e ha già attirato l’attenzione dei fan locali e online. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, Francesco Monte cambia vita dopo la TV e la musica: il nuovo lavoro

