Uno splendido errore | data di uscita ufficiale e prime immagini della seconda stagione

Netflix ha svelato le prime immagini e la data di uscita ufficiale di "Uno splendido errore" 2, la serie teen tratta dal romanzo di Ali Novak. Dopo il grande successo della prima stagione, prevista per dicembre 2023, l’attesa sta per terminare: la seconda stagione arriverà questa estate, portando nuove emozioni e avventure. La serie, già rinnovata per un terzo capitolo, promette di conquistare ancora una volta i fan. Restate sintonizzati per tutti gli aggiornamenti!

Netflix svela il ritorno della serie teen tratta dal romanzo di Ali Novak, con le prime foto e l'annuncio della data della première. Netflix ha ufficializzato il ritorno di Uno splendido errore, la serie young adult basata sull'omonimo romanzo di Ali Novak. Dopo il successo della prima stagione, uscita nel dicembre 2023, la piattaforma ha confermato che la seconda stagione debutterà quest'estate. Inoltre, la serie è già stata rinnovata per una terza stagione, segno del forte interesse da parte del pubblico. Sono state anche diffuse le nuove foto della seconda stagione, potete guardarle qui sotto. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Uno splendido errore: data di uscita ufficiale e prime immagini della seconda stagione

