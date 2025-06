Università ad Arezzo e San Giovanni | al via le immatricolazioni Partono due nuovi corsi

L’Università di Siena ad Arezzo e San Giovanni si prepara a un entusiasmante inizio: il 8 luglio aprono le immatricolazioni per i corsi di laurea triennale e magistrale non a numero programmato per l’anno accademico 2025-2026. Con la nuova campagna “Dove crescono intelligenze”, si apre un mondo di opportunità per studenti ambiziosi desiderosi di plasmare il proprio futuro. Sono due i motivi che rendono questa stagione unica: scopriamoli insieme.

Si aprono l'8 luglio le immatricolazioni ai corsi di laurea triennale e le iscrizioni ai corsi di laurea magistrale non a numero programmato dell'Università di Siena per l'anno accademico 2025-2026. Presentata anche la nuova campagna immatricolazioni "Dove crescono intelligenze". Sono due i.

