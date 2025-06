Unitevi a Blizzard Entertainment alla gamescom 2025!

Unitevi a Blizzard Entertainment alla Gamescom 2025 e immergetevi nel mondo di World of Warcraft! Nella Hall 8, scoprite anticipazioni esclusive, aggiornamenti sul nuovo capitolo Midnight e sorprendenti sorprese preparate dal team di sviluppo. Quattro giorni di festeggiamenti ininterrotti per celebrare la vostra passione e vivere un’esperienza indimenticabile. Non perdete questa occasione unica: il vostro viaggio nel cuore della saga sta per cominciare!

Blizzard Entertainment è lieta di invitarvi allo stand di World of Warcraft nella Hall 8 della gamescom 2025. Durante lo spettacolo, riceverete novitĂ e aggiornamenti esclusivi sul prossimo capitolo della Saga dell'Anima del Mondo, Midnight, direttamente dal team di sviluppo, assieme ad alcune sorprese che stiamo preparando. Il team di World of Warcraft sta creando 4 giorni di festeggiamenti ininterrotti per la community di World of Warcraft. Preparatevi al Mythic Dungeon Showcase, al Cosplay Showcase, al Meet & Greet con i membri del team di sviluppo e con i creatori, e altro ancora. La gamescom 2025 si terrĂ da mercoledì 20 agosto a domenica 24 agosto a Colonia, in Germania.

