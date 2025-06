UniCredit stipulata convenzione per il servizio di tesoreria della Città metropolitana di Roma Capitale

Unicredit e la Città Metropolitana di Roma Capitale hanno siglato una convenzione quinquennale per il servizio di tesoreria, adottando modalità altamente innovative e automatizzate. Grazie all’uso della firma digitale e ai processi digitali, si eliminano le operazioni manuali e cartacee, garantendo efficienza, sicurezza e trasparenza. Questa collaborazione rappresenta un passo avanti verso una gestione finanziaria moderna e più affidabile, assicurando numerosi vantaggi per la città e i suoi cittadini.

È stata stipulata la convenzione quinquennale per l’affidamento a Unicredit del servizio di tesoreria della Città Metropolitana di Roma Capitale. Il servizio viene espletato dalla banca con modalità altamente automatizzate per lo scambio di flussi e con l’utilizzo della firma digitale, eliminando così l’operatività manuale del cartaceo. Questa modalità di veicolazione assicura numerosi vantaggi, tra cui condizioni di certezza delle informazioni, continuità dei dati nel passaggio tra i diversi sistemi informativi, efficacia dei controlli e rapidità nell’esecuzione degli ordini che sono garantiti dalla firma digitale, efficienza e qualità del servizio prestato, nel pieno rispetto della vigente normativa. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - UniCredit, stipulata convenzione per il servizio di tesoreria della Città metropolitana di Roma Capitale

