Un' estate di teatro dialettale e animazione al Centro sociale Ravaldini

calde serate, il centro sociale Ravaldini si trasformerà in un palcoscenico vibrante di teatro dialettale e animazione, offrendo momenti di pura allegria e condivisione. Un’occasione imperdibile per riscoprire le tradizioni locali e vivere l’estate con entusiasmo. Non mancate a queste serate speciali, dove cultura e divertimento si incontrano per creare ricordi indimenticabili; perché l’estate al Ravaldini è un vero e proprio festival di emozioni.

Nuovo appuntamento con l'intrattenimento al Centro Ravaldini di Gambettola. Per l'estate sono state organizzate tre serate estive all'insegna della socialità e del divertimento dal titolo "Baraca e chicet", che arricchiscono il calendario di eventi della rassegna "Il bosco ritrovato".

