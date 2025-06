Undici arresti e un latitante | smantellata la rete dei narcos della Valsugana

Un'operazione senza precedenti scuote la Valsugana: undici arresti e un latitante smantellano la potente rete dei narcos che infestava la zona. I Carabinieri di Borgo Valsugana hanno eseguito dodici misure di custodia cautelare, portando alla luce un vasto traffico di droga. Undici sospettati sono stati catturati, mentre uno...

I carabinieri della compagnia di Borgo Valsugana hanno eseguito dodici misure di custodia cautelare nei confronti di altrettante persone ritenute responsabili a vario titolo di traffico e detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Undici degli indagati sono stati rintracciati, mentre uno. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Undici arresti e un latitante: smantellata la rete dei narcos della Valsugana

In questa notizia si parla di: valsugana - undici - arresti - latitante

Undici arresti e un latitante: smantellata la rete dei narcos della Valsugana - Un'importante operazione dei Carabinieri di Borgo Valsugana ha portato all'arresto di undici sospetti e alla cattura di un latitante, smantellando così la potente rete di narcos nella zona.

Undici arresti e un latitante: smantellata la rete dei narcos della Valsugana; Undici arresti e un latitante | smantellata la rete dei narcos della Valsugana.

Ricercata per contrabbando, arrestata latitante - Il Giorno - E' stata infatti bloccata e arrestata in via Pacini una latitante ucraina di ... ilgiorno.it scrive