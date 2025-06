Un' altra chiusura notturna sulla A23 le alternative disponibili

Attenzione automobilisti: un’altra chiusura notturna sulla A23, con alternative e percorsi alternativi disponibili. La stazione di Udine Nord sarà temporaneamente inaccessibile da oggi fino al 26, per lavori di manutenzione alla segnaletica. Pianificate con cura il vostro viaggio e consultate le opzioni di deviazione per evitare disagi. Restate aggiornati e preparetevi a scegliere il percorso più sicuro e rapido per raggiungere la vostra destinazione.

Chiusure multiple per la stazione di Udine Nord da oggi a giovedì 26. Il casello dell'A23 Udine-Tarvisio non sarà accessibile per consentire i lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale. Ecco il programma. Orari di chiusura Dalle 22 di oggi alle 6 di domani Udine Nord sarà chiusa.

