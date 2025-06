Una serata in omaggio alla cantante Valentina Giovagnini scomparsa 16 anni fa

Una serata speciale per ricordare Valentina Giovagnini, voce indimenticabile che ha incantato tanti. Il 27 giugno, il borgo di Pozzo della Chiana si anima con emozionanti esibizioni da parte di talenti che hanno condiviso il palco del "Premio Valentina Giovagnini" e della stessa artista. Un’occasione unica per celebrare la sua musica e il suo spirito, lasciando un ricordo vivo nel cuore di tutti. Non mancate a questa emozionante celebrazione dell’eredità artistica di Valentina.

Arezzo, 24 giugno 2025 – Il 27 giugno alle ore 21 il borgo di Pozzo della Chiana ospita una serata in omaggio alla cantante Valentina Giovagnini scomparsa 16 anni fa. Durante la serata, si alterneranno Artisti che si sono distinti nelle passate edizioni del "Premio Valentina Giovagnini", come Gaia Mazzoli, Gloria Galassi, e Giorgia Bazzanti. Si esibirĂ anche la sorella Benedetta, finalista di The Voice 2014, Sanremo Social Day 2012 e del Contest autoriale "Genova per voi". Benedetta canterĂ brani tratti dagli album di Valentina e sarĂ accompagnata da paolo Dioni, Carlo Ballantini, Riccardo Lanzi, Marco Pezzola, Maurizio Assili, Stefano Bellacci, Andrea Cetica, Allessai Massaini, Filomena Di Curzio e Marco Tizzi.

