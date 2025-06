Una scuola di Milano non riaprirà a settembre nonostante le promesse per i lavori al tetto

Una scuola di Milano, la Milesi di Baggio, non riaprirà a settembre, lasciando molte famiglie deluse e preoccupate. Nonostante le promesse di lavori al tetto già in corso, i genitori hanno ricevuto la comunicazione a giugno, senza un'adeguata preparazione. La situazione solleva domande sulla gestione degli impegni e la tutela dei più piccoli. Ora, c’è bisogno di risposte chiare e di un impegno concreto per ridare sicurezza e fiducia alle famiglie coinvolte.

La scuola d'infanzia Milesi di Baggio non riaprirà a settembre. Alle famiglie è stato comunicato lunedì 23 giugno, dopo mesi di attesa e garanzie che, invece, i necessari lavori di manutenzione sarebbero stati ultimati in tempo. E ora i genitori sono arrabbiati. Sia per le promesse non mantenute.

