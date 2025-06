Una nuova dimensione per la collezione Tissot Seastar

una nuova dimensione per la collezione Tissot Seastar. Sin dal suo debutto nel 1952, il Seastar ha rappresentato l’eccellenza nell’orologeria impermeabile, e ora si rinnova con un cronografo da 38 mm che unisce tradizione e innovazione. Con nuove tonalità e finiture raffinate, questa collezione continua a esplorare territori inesplorati, offrendo agli appassionati un connubio perfetto tra passato e futuro, per chi desidera indossare un orologio che fa la differenza.

LE LOCLE (SVI) – Forte di decenni di esperienza nella creazione di orologi impermeabili, la collezione Tissot Seastar presenta una nuova dimensione: un cronografo da 38 mm ispirato al passato del Seastar e proiettato verso il futuro. Sin dal suo debutto nel 1952, Seastar ha rispecchiato la ricerca delle prestazioni da parte di Tissot. Nato dal desiderio di evolversi verso territori inesplorati, Seastar esplora nuove tonalità e finiture, ciascuna delle quali rappresenta un nuovo capitolo nella storia che continua a scrivere. Un cambio di corrente. Questa nuova ondata di modelli propone sei interpretazioni di Seastar, ciascuna delle quali cattura la luce muovendosi con delicatezza e facendosi strada nella collezione. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Una nuova dimensione per la collezione Tissot Seastar

In questa notizia si parla di: dimensione - collezione - tissot - seastar

La collezione a km zero di Burberry: nei giardini di Re Carlo III con le protagoniste di Downton Abbey - La collezione a km zero di Burberry si svela nei suggestivi giardini di Re Carlo III, con le protagoniste di Downton Abbey come icone di eleganza.

Tissot Seastar 1000 Powermatic 80 40mm; Tissot PRX: Collezione completa e prezzi dei principali modelli; Tissot PRX Digital: recensione, caratteristiche e prezzi.

Una nuova dimensione emerge dagli abissi “SEAMASTER TISSOT” - Sin dal suo debutto nel 1952, Seastar ha rispecchiato la ricerca delle prestazioni da parte di Tissot, nato dal desiderio di evolversi verso territori inesplorati, Seastar esplora nuove tonalità e ... Si legge su informatorenavale.it

Collezione Seastar 40mm, da Tissot cinque nuovi orologi automatici - Per ogni momento La collezione Seastar, un classico amato e un punto fermo di Tissot, presenta ora una versione Powermatic 80 in una cassa più contemporanea e di medie dimensioni. Secondo lopinionista.it