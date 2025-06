Una lunga lista di candidati alla presidenza Giovedì il voto per il dopo Malagò

Sei pronti a scoprire i protagonisti di una sfida cruciale per il futuro dello sport italiano? Otto candidati, tutti uomini, si contendono il prestigioso ruolo di presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano in un momento storico unico: con i Giochi invernali di Milano Cortina 2026 e la nascita della giovane Olimpiade Dolomiti Valtellina 2028 alle porte. La corsa è aperta e il risultato potrebbe cambiare le sorti del nostro olimpismo.

Otto candidati, tutti uomini, per un posto: quello di presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano. La corsa al Coni fa sempre gola, ma mai come questa volta perché all'orizzonte ci sono due edizioni dei Giochi olimpici in Italia, entrambe invernali: quella di Milano Cortina 2026 e di Dolomiti Valtellina, giovanile per under 18, nel 2028. A conferma che la corsa per diventare l'inquilino di Palazzo H è molto ambita è il numero dei candidati, 8 appunto, mai avvenuto nella storia del Coni. Il numero massimo era stato di sei, nel 2001, quando venne rieletto Gianni Petrucci (ora numero 1 del basket), ma i votanti 24 anni fa erano 210 per effetto della prima legge Melandri. 🔗 Leggi su Iltempo.it