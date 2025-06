Una famiglia terrorizzata dal figlio di 19 anni che non si ferma neanche con il braccialetto elettronico

Una famiglia disperata vive un vero e proprio incubo: il loro 19enne, nonostante il braccialetto elettronico e le restrizioni, continua a minacciare e mettere a rischio la sicurezza di tutti. La sua condotta violenta e pericolosa ha portato a denunce e divieti di avvicinamento, ma nulla sembra fermarlo. In un comune dove la paura si fa sentire, si cerca una soluzione efficace per proteggere i più deboli e riportare la serenità nella comunità .

Da tempo era diventato un vero e proprio incubo per la sua famiglia nonostante avesse soltanto 19 anni. Un figio talmente pericoloso da meritarsi denunce, un braccialetto elettronico e il divieto di avvicinamento ai parenti. Nonostante tutte queste restrizioni, il 19enne residente in un comune.

