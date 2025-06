Una famigla terrorizzata dal proprio figlio di 19anni che non si ferma neanche con il braccaletto elettronico

Un ragazzo di appena 19 anni, ormai diventato il timore costante della famiglia, continua a seminare paura e preoccupazione nonostante siano state adottate tutte le misure restrittive possibili. Il suo comportamento irresponsabile e pericoloso ha portato a denunce e all’uso di un braccialetto elettronico, ma nulla sembra arrestare la sua spirale di violenza. La famiglia, ormai esausta, si chiede: quando finirà questa terribile odissea?

Da tempo era diventato un vero e proprio incubo per la sua famiglia nonostante avesse soltanto 19 anni.Un figio talmente pericoloso da meritarsi denunce, un braccialetto elettronico e divieto di avvicinamento ai parenti. Nonostante tutte queste restrizioni, il 19enne residente in comune dell'Alto. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Una famigla terrorizzata dal proprio figlio di 19anni che non si ferma neanche con il braccaletto elettronico

