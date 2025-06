Una donna accanto a lui L’annuncio di Sonia Bruganelli su Paolo Bonolis

Sonia Bruganelli, ospite nel podcast di Giulia Salemi, ha stupito tutti con una rivelazione sorprendente su Paolo Bonolis. Tra aneddoti e riflessioni personali, l’ex opinionista del Grande Fratello si è soffermata sull’ipotetica fidanzata dell’amato ex marito, svelando chi potrebbe essere la compagna ideale al suo fianco. Prima di rivelare il suo pensiero su Bonolis, Sonia ha esclamato:...

Sonia Bruganelli ha accettato di essere ospite di Giulia Salemi nel suo podcast Non lo faccio x Moda. E qui si è soffermata anche su Paolo Bonolis, facendo una rivelazione destinata a far parlare a lungo. L’ex opinionista del Grande Fratello ha parlato infatti dell’ipotetica fidanzata dell’ex marito, svelando chi sarebbe perfetta al suo fianco. Concentrandosi su se stessa e prima di dire tutto su Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli ha esclamato: “Adesso sono cambiata. Un cambiamento figlio di ciò che ho vissuto negli ultimi anni, del fatto che i miei figli sono cresciuti. Ho dovuto fare i conti con il fatto che la mia ironia può essere difficile per i miei figli e quindi tutto quello che io veicolo è qualcosa che arriva a loro, attraverso il fatto che vedono e giudicano e anche attraverso altre persone. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it