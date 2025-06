Una distopia a corte. Marivaux rivisitato da Antonio Syxty.

Immaginate un mondo distopico rivisitato con sguardo ironico e dandy da Antonio Syxty, alla guida del MTM di Corso Magenta. Un adolescente disilluso, vestito con stile, che osserva con distacco un’immagine di realtà contraddittoria e anomala. Tra tensione artistica ed esistenziale, la sua visione ci invita a riflettere su un futuro che è già presente, dove l’unico modo per capire davvero è lasciarsi sorprendere dall’imprevedibile. E così, tutto prende forma...

Lo sguardo è sempre quello di un adolescente ironico. Un po’ annoiato. Ma vestito decisamente dandy. Perché anche nei dettagli Antonio Syxty rimane anomalia piuttosto illeggibile, contradditoria, non allineata. Lì alla guida del MTM, in corso Magenta. Eppure segnato da una tensione artistica (ed esistenziale) che muove da qualche altra parte. Figlia dell’orizzonte performativo frequentato da ragazzo, nei gloriosi anni dell’Out Off. E delle sperimentazioni più recenti, legate alla poesia e al concettuale. Mica facile mettere insieme tutto. Figurarsi se poi come lo scorso anno decide di portare in scena un Marivaux in costume: “ Il gioco dell’amore e del caso “, da stasera di nuovo Litta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it