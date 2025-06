Una catena di supermercati oltrepassa il limite | boicottaggio anti-Israele dal sapore antisemita

In un gesto che ha sollevato molte polemiche, Coop Alleanza 3.0 ha deciso di eliminare dai propri punti vendita prodotti di origine israeliana, tra cui arachidi, salsa Tahina e articoli Sodastream, come segno di solidarietà con la popolazione di Gaza. Questa scelta, interpretata da alcuni come un boicottaggio con connotazioni antisemite, apre un dibattito cruciale sulla linea tra solidarietà e discriminazione. Ma cosa comporta davvero questa decisione?

