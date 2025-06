Un uomo buca la sicurezza e dorme nell'hotel del Fluminense | la surreale situazione al Mondiale per Club

In un episodio che sembra uscito da un film, un uomo riesce a superare la sicurezza dell’hotel del Fluminense e si stende per dormire nella stanza di un calciatore, creando una scena incredibile al Mondiale per Club. Un incidente che lascia tutti sbigottiti, tra sorpresa e incredulità, svelando quanto possa essere imprevedibile il mondo del calcio internazionale. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa vicenda sorprendente.

