Un test può rivelare se la chemioterapia avrà successo | la scoperta che può cambiare la cura del cancro

Una scoperta rivoluzionaria nel campo oncologico potrebbe cambiare il modo di affrontare il cancro: un nuovo test genetico, il pu242, permette di prevedere se la chemioterapia sarà efficace o meno, risparmiando ai pazienti inutili effetti collaterali e ottimizzando le cure. Questa innovazione rappresenta un passo importante verso un trattamento più personalizzato e preciso. Ma come funziona e quali sono le sue potenzialità? Scopriamolo insieme.

Esiste oggi un test che può aiutare a capire se la chemioterapia sarà utile oppure no. Si tratta di una scoperta importante, perché tra il 20% e il 50% dei pazienti oncologici non risponde affatto a questi trattamenti, pur subendone gli effetti collaterali. Il nuovo test, basato sull’analisi genetica dei tumori, permette di prevedere se un paziente sarà resistente a tre delle chemioterapie più usate: quelle a base di platino, taxani e antracicline. Il risultato è una medicina più precisa, meno rischi e terapie più mirate. La ricerca è stata guidata da Geoff Macintyre, capo del gruppo di Oncologia Computazionale del Centro Nazionale di Ricerche Oncologiche (CNIO) in Spagna, in collaborazione con la University of Cambridge e la startup biotech Tailor Bio. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Un test può rivelare se la chemioterapia avrà successo: la scoperta che può cambiare la cura del cancro

In questa notizia si parla di: test - chemioterapia - scoperta - rivelare

