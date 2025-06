Un sommozzatore ha perso la vita dopo un'immersione nel lago di Como | ecco cosa è successo

Tragedia nel cuore del Lago di Como: un sommozzatore, dopo una spettacolare immersione a 40 metri, si è trovato coinvolto in un dramma che ha portato alla sua tragica perdita. Dopo due giorni di ricovero, le sue condizioni si sono aggravate, spegnendo il suo entusiasmo per le profondità. La comunità piange la scomparsa di un appassionato amante delle immersioni: ecco cosa è successo. Continua a leggere.

Un sommozzatore ha perso la vita dopo un paio di giorni di ricovero per le conseguenze di un malore accusato domenica mattina, il 22 giugno, durante un'immersione di 40 metri nelle acque del lago di Como. Ecco cosa è successo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

