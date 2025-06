Un ravennate in Iran | Mio figlio bloccato vuole uscire dal Paese con moglie e bimbe

In un mondo sempre più connesso, la distanza e le crisi diplomatiche possono improvvisamente interrompere anche i legami più stretti. Un giovane ravennate in Iran si trova bloccato con la sua famiglia, cercando disperatamente una via d’uscita in un contesto di incertezza e pericolo. La sua comunicazione, seppur breve, diventa un appello vitale, un tentativo di rassicurare i propri cari e di chiedere aiuto in un momento di grande difficoltà.

Ravenna, 24 giugno 2025 – “Cari mamma ed E., questo al momento è l’unico modo che ho per spedirvi un messaggio. Non vi preoccupate, stiamo bene. Non è possibile comunicare via internet in nessun modo, no Whatsapp o mail o altro, ecco perché non mi faccio sentire. Avvertite tutti quelli che vi chiedono mie notizie che non posso rispondere ai loro messaggi. In questo momento, la situazione è grave e non sappiamo cosa succederà e come cambieranno le cose. Ovviamente stiamo provando in tutti i modi a uscire dal Paese ”. Comincia così la mail che un cinquantenne ravennate ha inviato domenica sera ai suoi familiari dall’Iran, dove vive dal 2019 e lavora come professore di musica in un istituto privato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Un ravennate in Iran: “Mio figlio bloccato, vuole uscire dal Paese con moglie e bimbe”

Israele attacca l'Iran con droni e missili: forti esplosioni in tutto il Paese. | Netanyahu: «Colpito programma nucleare di Teheran». Israele: «Ucciso il capo di Stato maggiore iraniano» - LIVE - Un'ondata di tensione scuote il Medio Oriente: Israele ha lanciato un attacco con droni e missili contro l’Iran, provocando forti esplosioni e danni in tutto il paese.

