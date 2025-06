Un nuovo percorso musicale nel Parco Fluviale di Raggiolo

Immergiti in un’esperienza sensoriale unica nel cuore del Parco Fluviale di Raggiolo, ad Arezzo. Quattro postazioni sonore, come “La macchina del tuono” e “Lo xilofono del vento”, svelano i suoni autentici della natura, creando un connubio perfetto tra musica e paesaggio. Un viaggio immersivo che invita a riscoprire la magia del mondo naturale attraverso un nuovo percorso musicale, un’occasione da non perdere per vivere l’arte e la natura in modo coinvolgente e originale.

Arezzo, 24 giugno 2025 – Un percorso musicale nel Parco Fluviale della Mercatella a Raggiolo. L’area verde sviluppata lungo il torrente Barbozzaia è stata arricchita dall’allestimento di quattro postazioni sonore ed esperienziali che, armoniosamente integrate nel contesto paesaggistico circostante, permettono di riprodurre e amplificare i rumori tipici della natura. “La macchina del tuono”, “La macchina della pioggia”, “Lo xilofono del vento” e “La voce dell’uomo” sono le strumentazioni installate nel parco che permetteranno di vivere esperienze sensoriali, andando a coinvolgere visitatori di tutte le età in un dialogo continuo tra sonorità, ambiente e percezione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un nuovo percorso musicale nel Parco Fluviale di Raggiolo

