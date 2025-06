un nuovo inizio per kevin durant

Un nuovo capitolo si apre per Kevin Durant, un nome che ha scritto pagine memorabili nel mondo del basket. Proprio quando sembrava destinato a chiudere questa stagione con i Suns, la notizia improvvisa di un cambio di maglia scuote l’universo NBA. Un colpo di scena che trasforma il suo percorso e apre le porte a sfide inedite. Ora, tutto è possibile: il futuro di Durant si scrive tra le novità e le ambizioni dei Rockets.

Sapevamo che sarebbe successo, ed è successo nel momento peggiore possibile. Appena poche ore prima dell’inizio di gara-7 delle Finali NBA, i Phoenix Suns hanno ceduto Kevin Durant agli Houston Rockets in cambio di Jalen Green, Dillon Brooks, la decima scelta del Draft di quest’anno, più cinque seconde scelte. Durant è venuto a saperlo mentre era sul palco del Fanatics Fest, rispondendo con un «vedremo» imbarazzato agli spettatori che hanno iniziato a fargli domande, senza però riuscire a nascondere una specie di sollievo nel viso. Sicuramente per lui Houston è una buona destinazione da un punto di vista economico, dato che arriva in una squadra con una buona flessibilità salariare, e potrà firmare un biennale con uno stipendio appena sotto i 60 milioni di dollari annui (simile a quanto prende ora). 🔗 Leggi su Ultimouomo.com