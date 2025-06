Un nuovo impianto eolico a Badia Tedalda e tanti dubbi | Ora serve un consiglio comunale straordinario

In un momento di grande fermento, Badia Tedalda si prepara a discutere di un nuovo impianto eolico e fotovoltaico che ha acceso il dibattito tra cittadini e opposizione. La lista Badia in Comune chiede un consiglio comunale straordinario in piazza, per ascoltare le voci della comunità e chiarire i dubbi sulle decisioni che plasmeranno il futuro energetico del paese. Ora più che mai, è fondamentale favorire il confronto aperto e trasparente.

Un nuovo impianto fotovoltaico e tante domande da parte della minoranza. A sollevare dubbi è la lista Badia in comune che chiede al sindaco di Badia Tedalda di convocare "un consiglio comunale straordinario da tenersi in piazza dei Tedaldi, affinchĂ© ci sia un confronto con i cittadini su scelte.

Impianto eolico, il senatore Croatti (M5S): "Sostegno a de Pascale contro il progetto 'Badia del vento'" - Esprimiamo il nostro sostegno all'iniziativa del presidente De Pascale e della regione Emilia-Romagna contro il progetto eolico 'Badia del Vento', che minaccia la bellezza e l'integritĂ paesaggistica della Valmarecchia.

Impianto eolico di Badia approvato in barba alle leggi; La battaglia del vento: l'Emilia Romagna dice no all'impianto di Badia Tedalda. Ma Legambiente si schiera con il sindaco; Legambiente scrive alla Regione: I veti sull’eolico di Badia Tedalda devono essere superati, è il futuro.

"Impianto eolico di Badia approvato in barba alle leggi" - progetto per Badia del vento, impianto eolico che prevede 7 aerogeneratori alti 180 metri nel comune toscano di Badia Tedalda, ma ai confini con Romagna ... Segnala msn.com

Comitati: “L’impianto eolico a Badia Tedalda è devastante” - L'impianto eolico, si afferma nel comunicato stampa, viene definito «un'operazione meramente devastante poiché previsto in prossimità di aree naturali protette e a ridosso di beni tutelati ... Si legge su lanazione.it