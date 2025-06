Un nuovo cane antidroga per la Polizia Locale di Sassuolo | un dono da System Sicurezza

Un gesto di grande generosità e attenzione alla sicurezza, che segna l’inizio di una nuova era nella lotta contro lo spaccio di droga a Sassuolo. Un giovane pastore belga Malinois, addestrato per il fiuto e la prontezza, si unisce ora alla squadra di intervento della Polizia Locale, rafforzando l’efficacia delle operazioni. Questo nuovo alleato a quattro zampe rappresenta un passo importante per garantire un ambiente più sicuro e protetto per tutti i cittadini.

Un nuovo alleato a quattro zampe entrerà presto in servizio nella Polizia Locale di Sassuolo. Si tratta di un cucciolo di pastore belga Malinois, donato al Comune e al Corpo di Polizia Locale dall’azienda System Sicurezza e dal suo Amministratore Delegato, Cav. Corrado Ganassi. Un gesto. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Un nuovo cane antidroga per la Polizia Locale di Sassuolo: un dono da System Sicurezza

In questa notizia si parla di: polizia - locale - sassuolo - system

Generi alimentari venduti in un ex salone di parrucchieri, blitz della polizia locale - Nei giorni scorsi, la polizia locale di Treviso, insieme ai tecnici del SIAN, ha svelato un'inusuale attività illecita: un ex salone di parrucchieri trasformato in un negozio di generi alimentari.

La situazione sulle nostre strade è critica: evitare di percorrere la Tangenziale Modena-Sassuolo e la via Radici perché bloccate. Percorso da Sassuolo a Modena: uscita ponte Fossa, percorrere la tangenziale sud e immettersi sulla via Giardini. Anche per Vai su Facebook

#ViabilitàMO #29maggio Rallentamenti del #traffico in #tangenziale Pirandello direzione Sassuolo rotatoria Modena Nord per recupero ostacolo su carreggiata. Siamo sul posto Vai su X

Un nuovo cane antidroga per la Polizia Locale di Sassuolo: un dono da System Sicurezza; System Sicurezza dona alla polizia locale di Sassuolo un cane antidroga; Un nuovo cane antidroga per la Polizia Locale di Sassuolo.

Due condanne e due assoluzioni per i vigili di Sassuolo accusati di tortura - Rai ed i suoi 914 fornitori utilizzano, sui propri siti web e app, cookie e altri identificatori tecnici per garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai e facilitare la navigazione e, previo con ... rainews.it scrive

Quattro anni di carcere per due agenti locali, assolti i colleghi nel processo per tortura a sassuolo - Nel tribunale di Modena, due agenti della polizia locale di Sassuolo condannati a quattro anni per tortura su un uomo marocchino in crisi ipoglicemica al pronto soccorso, mentre altri due sono stati a ... Da gaeta.it