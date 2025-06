Un negozio storico del Milanese chiude dopo 66 anni

Dopo 66 anni di servizio, l'Ottica Gallo, simbolo storico di Legnano, chiude i battenti. Un luogo che ha visto generazioni di cittadini scegliere qualità e affidabilità, diventando un punto di riferimento per gli appassionati di ottica. La sua chiusura segna la fine di un’epoca, lasciando un vuoto nel cuore della comunità. Ma il suo ricordo vivrà per sempre, testimoniando l’impegno e la passione di chi ha contribuito a scrivere questa storia.

È stato, finora, un punto di riferimento storico per tutti i legnanesi. Ma, dopo la pausa estiva, chiuderà. Parliamo dell'Ottica Gallo, negozio di lenti e occhiali in Galleria Ina, aperto 66 anni fa, nel 1959, da Felice Gallo Stampino, zio degli attuali titolari Guido Nebuloni e Giuseppe Gallo.

