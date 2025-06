Un miliardo investito e tanti rimpianti | Dan Friedkin rilancia la Roma con Gasperini

Un miliardo di investimenti e tanti rimpianti: Dan Friedkin rilancia la Roma con Gasperini, ma i numeri raccontano una storia d’incertezza. Non basta passione e denaro per scrivere il destino di un club leggendario, e la zona Champions resta un sogno ancora sfuggente. La vera sfida è riuscire a trasformare l’impegno in successo duraturo, perché alla fine, la differenza tra speranza e realtà si gioca sul campo.

Soldi e passione non bastano sempre a scrivere la storia. La Roma lo sa bene, così come lo sa Dan Friedkin, che in questi anni ha messo mani e portafoglio al servizio del club. Eppure, nonostante investimenti imponenti e colpi da copertina, la zona Champions continua a restare un traguardo sfuggente. A fare i conti, impietosi, è stato uno studio della Gazzetta: ad oggi la proprietà americana ha speso ben 958 milioni di euro per il progetto Roma. Cifra che sfiora il miliardo, tra spese vive, cartellini, ingaggi e infrastrutture. Un capitale che avrebbe dovuto segnare il cambio di passo definitivo verso le grandi d'Europa.

