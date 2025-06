Un infarto e quattro bypass non sono uno scherzo Sono caduto e mi sono rialzato da solo perché odio la raccomandazione politica De Martino? Erede di Corrado e Frizzi | parla Claudio Lippi

Claudio Lippi, 80 anni e un passato ricco di successi televisivi, si racconta con sincerità e coraggio. Dopo aver affrontato un infarto e quattro bypass, ha deciso di non lasciarsi abbattere, dimostrando che la forza di volontà conta più di ogni prognosi. La sua esperienza ci insegna che, anche nelle sfide più dure, è possibile rialzarsi e vivere con entusiasmo. Perché, alla fine, la vita va vissuta fino in fondo.

80 anni lo scorso 3 giugno, Claudio Lippi è un volto che per anni è stato protagonista della tv e si è raccontato in una lunga intervista a Fanpage.it. A cominciare dall’essere nonno: “Quando sento la mia nipotina che dice: ‘Nonnino, nonnino’, temo per i miei bypass. Rischio di rimanerci secco. Pensa che sui social sono già morto tre volte”. Il riferimento è alle tante fake news che girano in rete e che parlano di morti o malattie inesistenti di personaggi famosi: “Sì, fanno il giochino: ‘Lutto in Rai, è morto Claudio Lippi’. Ma se si permettono di farlo è perché non si fa nulla per contrastarli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Un infarto e quattro bypass non sono uno scherzo. Sono caduto e mi sono rialzato da solo perché odio la raccomandazione politica. De Martino? Erede di Corrado e Frizzi”: parla Claudio Lippi

