Un fulmine proprio lì Viaggio di nozze finisce in tragedia morto lo sposo | spaventoso

Un viaggio di nozze che prometteva emozioni e sogni si è trasformato in tragedia per una giovane coppia del Colorado. Jake Rosencranz, 29 anni, è stato tragicamente colpito da un fulmine mentre nuotava in acque florida, lasciando tutti sgomenti. La loro fuga d’amore si è bruscamente interrotta, portando dolore e incredulità. È un richiamo potente sulla forza della natura e i rischi nascosti anche nei momenti più felici.

Un viaggio di nozze che doveva essere un sogno si è trasformato in un incubo per una giovane coppia del Colorado. Jake Rosencranz, ventinovenne in vacanza con la moglie a New Smyrna Beach, Florida, è stato tragicamente colpito da un fulmine mentre si trovava in acqua, proprio vicino alla riva. I soccorsi sono stati immediati ma le sue condizioni erano gravissime. I bagnini della contea di Volusia sono intervenuti rapidamente, praticando la rianimazione cardiopolmonare sul giovane. Tammy Malphurs, direttrice della sicurezza delle spiagge, ha dichiarato: “I bagnini hanno iniziato immediatamente le manovre di rianimazione e adottato tutte le misure possibili per salvargli la vita”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Un fulmine, proprio lì”. Viaggio di nozze finisce in tragedia, morto lo sposo: spaventoso

