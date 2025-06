Un fiore per Gaza Studenti e docenti in piazza Garibaldi | Per chi lotta e aiuta

un esercizio di pace e speranza, un gesto simbolico che invita a riflettere oltre le divisioni. In un momento in cui le parole spesso alimentano il conflitto, questa iniziativa ci invita a guardare al di là delle logiche antagoniste, cercando soluzioni che uniscano piuttosto che dividere. Un fiore per Gaza è un piccolo grande passo verso un dialogo più umano e pacifico, un messaggio che risuona forte tra chi lotta e chi aiuta.

"Proporre una riflessione che esca da logiche argomentative e divisive, che non guardano realmente a soluzioni pacifiche". È questo il fulcro dell’iniziativa " Un fiore per Gaza ", nata spontaneamente da un gruppo di docenti, studenti e personale tecnico-amministrativo del dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere dell’ Università di Pisa. Ieri, in piazza Garibaldi, i docenti hanno "abbellito" la piazza con dei fiori, come "un esercizio di attenzione, un’occasione per riaffermare la necessità di praticare responsabilità etica e pensiero critico anche fuori dalle aule universitarie", hanno spiegato gli organizzatori. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Un fiore per Gaza". Studenti e docenti in piazza Garibaldi: "Per chi lotta e aiuta"

