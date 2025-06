Un castello per bambini e famiglie | Il mondo segreto degli animali

Un castello magico e avventuroso vi aspetta per un’esperienza indimenticabile tra meraviglie e scoperte! Venerdì 29 agosto 2025, dalle 20.30, il Castello del Catajo si trasforma in un mondo segreto popolato da statue e disegni di animali, ciascuno con un messaggio speciale da svelare. Una visita-gioco attiva pensata per bambini e famiglie, perfetta per stimolare curiosità e spirito di avventura. Siete pronti a scoprire il segreto nascosto nel cuore di questa magica fortezza?

In questa notizia si parla di: castello - animali - bambini - famiglie

