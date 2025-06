Un casertano premiato alla Camera dei Deputati

Un onore che illumina le radici casertane: Antonio Feola, brillante rappresentante della nostra terra, è stato premiato alla Camera dei Deputati con il Premio America Giovani. In un’atmosfera di grande prestigio presso l'Aula dei Gruppi Parlamentari, questa cerimonia celebra il talento e l’impegno dei giovani laureati italiani che si distinguono per merito e spirito internazionale. Un riconoscimento che apre nuove strade e ispirazioni per il futuro del nostro paese.

Premiato alla Camera dei Deputati il casertano Antonio Feola. Presso l'Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera si è svolta la cerimonia ufficiale di consegna delle pergamene del Premio America Giovani, un riconoscimento conferito dalla Fondazione Italia Usa ai migliori neolaureati e neolaureate.

