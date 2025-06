un campo sportivo sotto chiave

Un dibattito acceso scuote il cuore di Codena: il campo sportivo, simbolo di comunità e passione, rimane chiuso da anni. Il Comitato Codena denuncia che, sotto gestione Pro Loco dal 2021, l’accesso è stato severamente limitato, alimentando tensioni tra cittadini e amministrazione. La questione diventa un esempio lampante di come la cura degli spazi pubblici possa dividerci o unirci. È tempo di fare chiarezza e restituire a tutti il diritto di vivere il proprio borgo.

Il Comitato Codena contro la Pro Loco del paese per il campo sportivo del borgo, ormai chiuso da anni. "Il campo mai ceduto all'amministrazione comunale come tutti sanno, è passato di gestione in gestione nei decenni tra varie associazioni di paesani - scrivono dal comitato Codena -. Dal 2021, cioè da quando la gestione è passata all'attuale Pro Loco, non si è più consentito il libero accesso a quell'area. Con pretesto di un'inagibilità non si capisce dichiarata da chi e su quale parte del campo, che solo in un punto, se necessario delimitabile, è stato oggetto di un lavoro in somma urgenza mai correttamente concluso.