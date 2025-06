Ultimissime Inter LIVE | vigilia del match col River Plate parlano Dumfries Barella Luis Henrique e Mkhitaryan

Se sei un appassionato nerazzurro, non puoi perderti le ultime notizie in tempo reale sull'Inter in vista della sfida contro il River Plate. Dalle parole di Dumfries, Barella, Luis Henrique e Mkhitaryan alle strategie in campo, ogni aggiornamento è un passo più vicino alla vittoria. Resta con noi per scoprire tutte le novità e vivere l'emozione del match come se fossi in prima fila. L’azione inizia ora!

Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Indice dei Contenuti. Ultimissime Inter Live di MARTEDI’ 24 GIUGNO. Ultimissime Inter Live di LUNEDI’ 23 GIUGNO. Ultimissime Inter Live di DOMENICA 22 GIUGNO. Ultimissime Inter Live di SABATO 21 GIUGNO. Ultimissime Inter Live di VENERDI’ 20 GIUGNO. Ultimissime Inter Live di MERCOELDI’ 18 GIUGNO. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ultimissime Inter LIVE: vigilia del match col River Plate, parlano Dumfries, Barella, Luis Henrique e Mkhitaryan

In questa notizia si parla di: inter - ultimissime - vigilia - match

Ultimissime Inter LIVE: Primo allenamento dei nerazzurri a Los Angeles in vista del primo match contro il Monterrey, il retroscena sul no di Fabregas - Rimanete con noi per scoprire gli aggiornamenti più freschi e coinvolgenti sull'Inter: dal primo allenamento a Los Angeles allo scontro con il Monterrey, passando per il retroscena sul no di Fabregas.

Sergio Ramos alla vigilia del match con l'Inter aveva avvertito i nerazzurri. Vai su Facebook

Rivivi la diretta! La VIGILIA di INTER-URAWA REDS, novità importanti sul RIMBORSO BOND e il...; Mondiale per Club Live News: le parole di Infantino alla vigilia del primo match, l'Inter si allena a LA; Champions League, la vigilia di Psg-Inter in diretta: news e aggiornamenti live.

LIVE - La VIGILIA di INTER-URAWA REDS, novità importanti sul RIMBORSO BOND e il CALCIOMERCATO - Urawa Reds, match valido per la seconda giornata del Mondiale per Club, con le ultimissime di formazione. Si legge su msn.com

Rivivi la diretta! La VIGILIA di INTER-URAWA REDS, novità importanti sul RIMBORSO BOND e il CALCIOMERCATO - Urawa Reds, match valido per la seconda giornata del Mondiale per Club, con le ultimissime di formazione. Segnala informazione.it