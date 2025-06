ultima visita al belvedere di palazzo reale di napoli

Scopri l’incanto del Belvedere di Palazzo Reale di Napoli, un luogo che unisce storia, arte e panorami mozzafiato. Dopo l’ultima visita della stagione il 28 giugno, le porte si riapriranno solo a ottobre, offrendo ancora emozioni uniche a chi desidera immergersi nella bellezza senza tempo di questa meraviglia partenopea. Non perdere questa occasione esclusiva: preparati a vivere un’esperienza indimenticabile tra sottotetti e viste spettacolari.

