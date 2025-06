Ulissi altra soddisfazione | allunga nel finale e si prende il Giro dell' Appennino

L’Appennino si anima con emozioni e spettacolo, mentre il toscano dell’Astana mostra tutta la sua determinazione. Dopo aver già indossato il rosa al Giro, riprende i fuggitivi e conquista la vetta da solo a Genova, lasciando alle spalle Ponomar e Velasco. E mentre il ciclismo maschile infiamma il cuore degli appassionati, nella prima edizione femminile trionfa Matilde Vitillo, scrivendo un nuovo capitolo di passione e talento.

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Ulissi punta a tappa e maglia! 45 km all’arrivo - Segui la diretta della tappa odierna del Giro d'Italia 2025! Dylan Teuns e il suo team puntano alla vittoria, mentre Ulissi batte in ritirata per la maglia.

