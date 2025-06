Ufficio migranti a rischio L’agenzia interinale spinge per i licenziamenti

In un contesto già complesso, le lavoratrici interinali impiegate presso uffici migranti si trovano ora a fronteggiare una minaccia inaspettata: il rischio di licenziamento da parte delle agenzie interinali come Adecco e Randstad. Queste donne, assunte con regolare contratto per supportare la gestione delle pratiche migratorie, rischiano di perdere il lavoro, mettendo in crisi non solo il loro futuro professionale, ma anche l’equilibrio delle loro famiglie. È ora di fare luce su questa emergenza.

Rischiano di essere licenziate dalla stessa agenzia per il lavoro che dovrebbe garantire l’attività continuata ai precari. Sono le lavoratrici interinali che le società Adecco e Randstad hanno assunto con regolare contratto per andare ad alleviare le carenze di questure e prefetture. Quattro dipendenti delle società interinali assunte da anni che non solo non potrebbero veder un futuro per le proprie famiglie, ma manderebbero a gambe all’aria il lavoro dell’Ufficio migrazioni che rischia di essere del tutto intasato, cancellando una valida operazione di inclusione e legalità. Ieri uno sciopero nazionale dei 1100 lavoratori interinali di tutta Italia in attesa della sentenza del Tar del Lazio che oggi si dovrebbe pronunciare sulla proroga rilasciata dal Governo affinché il lavoro sui migranti avesse continuità e impugnata dalla stessa società perché si tratta di una proroga antieconomica. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ufficio migranti a rischio. L’agenzia interinale spinge per i licenziamenti

In questa notizia si parla di: ufficio - agenzia - migranti - rischio

Agenzia delle entrate, sito in tilt per il boom di precompilate: a rischio le pratiche in scadenza - Il sito dell'Agenzia delle Entrate è andato in tilt a causa dell'improvviso aumento delle dichiarazioni precompilate, creando disagi per i contribuenti e rischi per le pratiche in scadenza.

Nuovi attacchi sulle città israeliane, mentre a Ginevra si tenta la via diplomatica. L'Agenzia internazionale per l'energia atomica avverte sul rischio di fughe radioattive Vai su Facebook

Ufficio migranti a rischio. L’agenzia interinale spinge per i licenziamenti; La Freedom Flotilla salva quattro migranti. Israele prepara il blocco; Combattere l'immigrazione irregolare: migliorare la gestione delle frontiere dell'UE | Tematiche | Parlamento europeo.

Ufficio immigrazione della questura e della prefettura, a rischio 8 posti di lavoro: scatta la protesta - Si tratta di persone assunte dalle agenzie Adecco e Randstad nel 2024, somministrate al ministero dell’Interno. Scrive palermotoday.it

Ufficio Dogane a rischio. Lettera alla Regione:: "No al depotenziamento" - La riforma della struttura territoriale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha previsto infatti in Umbria, la riduzione dei tre uffici dirigenziali ad oggi operanti in un unico ufficio ... lanazione.it scrive