UFFICIALE la sentenza è clamorosa | la big è retrocessa in Serie B

È arrivata la notizia che scuote il mondo del calcio: la grande squadra, una vera protagonista del campionato, è ufficialmente retrocessa in Serie B. La sentenza 232 ha sancito il destino drammatico di questa big, nonostante le ultime mosse sul mercato e le cessioni all’estero. Una decisione che lascia tutti senza parole e che apre un nuovo capitolo di emozioni e sfide. E ora, cosa ci riserva il futuro?

Una big del campionato è ufficialmente retrocessa in Serie B. C’è la sentenza ai danni della società: tutti gli aggiornamenti Le ultime mosse sul mercato non sono bastate, neanche l’ultima cessione eccellente all’estero. La sentenza shock è ora ufficiale. Sentenza shock: è arrivata la retrocessione in Serie B per la big (Foto Ansa) – Calciomercato.it Il Lione è ufficialmente retrocesso in Ligue 2. Nessuno sconto per il club francese, che era ormai da anni alle prese con problemi finanziari: dopo l’incontro con la DNGC, non andato a buon fine, è arrivata la decisione: il Lione retrocede dalla Ligue 1 alla Ligue 2. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - UFFICIALE, la sentenza è clamorosa: la big è retrocessa in Serie B

