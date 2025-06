Ufficiale il riscatto di Nicola Zalewski | le cifre dell’operazione

È ufficiale: Nicola Zalewski è ormai un giocatore dell’Inter, dopo un’estate all’insegna di conferme e successi. La società nerazzurra ha annunciato il riscatto, consolidando così il valore di un talento polacco protagonista di un finale di stagione brillante. Con cifre ancora da ufficializzare, questa operazione segna un passo importante nel percorso di Zalewski e nelle strategie di rafforzamento della squadra. Ora, il futuro dell’esterno si apre con nuove grandi sfide.

Adesso è ufficiale: Nicola Zalewski è stato riscattato dall’Inter. Nella giornata di ieri la società nerazzurra ha diramato un comunicato ufficiale sul proprio sito, all’interno del quale ha dato notizia del riscatto dell’esterno polacco. Riscatto che negli ultimi mesi non è stato praticamente mai in dubbio, con Zalewski che dopo l’infortunio si è reso protagonista di un finale di stagione soddisfacente, con lo stesso Simone Inzaghi che aveva pressato per il suo acquisto a titolo definitivo. Condizione che dunque non è cambiata neppure sotto la nuova guida tecnica di Christian Chivu. L’accordo. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it