Uefa Regions’ Cup La Nat di San Marino si confronta con gli spagnoli dell’Aragon

È ufficialmente scattata a San Marino la 13esima edizione della Uefa Regions' Cup, il torneo continentale per rappresentative dilettanti regionali o nazionali. La Nat San Marino ha esordito ieri sera contro il Vojvodina, ma sarà in campo anche domani (calcio d'inizio alle 21.30 ad Acquaviva) per affrontare l'Aragon e sabato per vedersela con l'Hradec Kralove all'interno del gruppo A. "Prima di tutto vorrei dare il più caloroso benvenuto a tutte le delegazioni – le parole del selezionatore della Nat San Marino, Luigi Bizzotto – perché come squadra ospitante ritengo giusto ringraziarli per essere qui – Per quanto ci riguarda, siamo felicissimi di aver raggiunto l'accesso alla fase finale di Uefa Regions' Cup.